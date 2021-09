Policial ferido após ataque criminoso em Itaboraí - Foto: Marcelo Tavares

Policial ferido após ataque criminoso em ItaboraíFoto: Marcelo Tavares

Publicado 22/09/2021 17:50

Itaboraí - Um Cabo da Polícia Militar foi ferido no bairro do Visconde, em Itaboraí num ataque de um criminoso, deixando o oficial com estilhaços no rosto. Aconteceu ontem, terça-feira 21/09.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 35°BPM realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro quando a viatura dos agentes foi surpreendida por criminosos, ligados a facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Houve troca de tiros e um policial militar acabou sendo ferido por estilhaços no rosto, sendo encaminhado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior e, em seguida, transferido para o Hospital Central da Polícia Militar.



Os criminosos conseguiram fugir após o ataque. O caso foi registrado na Delegacia de Itaboraí (71ª DP).