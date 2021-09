A atividade foi realizada com alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 7 e 9 anos - Foto: Divulgação

A atividade foi realizada com alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 7 e 9 anosFoto: Divulgação

Maricá - Alertar sobre a importância de obedecer às leis de trânsito para garantir a segurança pelas ruas do município é um dos objetivos da atividade 'Condutores do Futuro'. A ação foi iniciada nesta segunda-feira (20/09), na Escola Municipalizada José Leandro, em Pachecos, e integra a programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

A iniciativa da Prefeitura de Itaboraí é promovida por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Transporte, Segurança e Educação. A atividade é coordenada pelo Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) da Guarda Municipal de Itaboraí. A ação consiste em duas etapas. Na primeira, os alunos participam de uma palestra educativa. Logo em seguida, os estudantes simulam o trânsito de uma cidade no pátio da unidade.

Na tarde desta segunda-feira (20/09), a atividade foi realizada com alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 7 e 9 anos. Ao longo da semana, a ação será levada para escolas de diferentes partes do município, como Centro, Manilha e Sambaetiba. De acordo com o coordenador do GERE, Luiz Carlos, o objetivo é chamar a atenção para a preservação da vida no trânsito.

"As crianças são excelentes multiplicadores de informação. Com a orientação nas escolas, esse conteúdo também acaba chegando aos responsáveis e em toda a família. Por isso, sempre enfatizamos a importância do uso do cinto de segurança, da travessia segura pela faixa de pedestres e também o uso de equipamentos de segurança, como capacetes para motociclistas", explicou o coordenador.

A Prefeitura de Itaboraí iniciou, no último sábado (18/09), as ações de conscientização da Semana Nacional de Trânsito (SNT), estabelecida no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Neste ano, o tema da campanha nacional é: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. No domingo (19/09), a Guarda Municipal realizou uma atividade educativa na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

"Ao longo de toda a semana, nossos agentes estarão nas ruas alertando sobre a importância de obedecer às leis de trânsito e de respeitar o espaço do próximo. Somente com essas atitudes, conseguiremos garantir a segurança de todos. O trânsito não consiste apenas no tráfego de veículos, temos também pedestres e ciclistas. Portanto, é uma questão de educação e cidadania", afirmou Heitor Baldow, secretário municipal de Transporte e Segurança.