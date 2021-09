Atriz da novela famosa Estúpido Cupido visita feira na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2021 12:18 | Atualizado 24/09/2021 12:18

Itaboraí - Exposição Estúpido Cupido para lembrar os 45 anos da novela atrai visitantes para Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade. Nessa semana, a atriz Sônia de Paula, que interpretou a jovem Ciça, esteve em Itaboraí para relembrar as gravações da novela que foi um marco na televisão brasileira.

A atriz foi recebida pelo secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, e aproveitou também para conhecer o acervo cultural da Casa Paulina Porto e assinar um pôster da exposição com a reprodução de uma cena em que ela participou. Sônia de Paula, atriz e produtora com 50 anos de carreira no teatro e na televisão, além da jovem Ciça de Estupido de Cupido interpretou grandes personagens da televisão como a Lourdes Maria, também conhecida como o icônico “Cadeirudo” de A Indomada (1997).

“É muito bom estar aqui nessa praça relembrando as gravações de Estúpido Cupido. Era um grande encontro, eu guardo com muito carinho as cenas dançando Rock’n Roll que foram feitas no clube daqui do lado (Associação Comercial)”, disse a atriz.

A exposição Estúpido Cupido já atraiu cerca de 600 visitantes de Itaboraí e cidades vizinhas. E quem quiser visitar, ainda dá tempo. Ela fica aberta para o público de segunda a domingo, das 8h até 17h, na Casa Paulina Porto, no Centro, até o dia 03/10.