Outubro rosa em Itaboraí começa com iluminação rosa em prédio público - Foto: Divulgação

Outubro rosa em Itaboraí começa com iluminação rosa em prédio públicoFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2021 10:44

Itaboraí - O Outubro Rosa começou bem na cidade, na última sexta-feira (01/10) a fachada do Palacete Visconde de Itaboraí, sede da Prefeitura Municipal, recebeu nova iluminação rosa, em referência ao mês de conscientização sobre a saúde da mulher, e ficará assim durante todo o mês.



O principal objetivo do Outubro Rosa é chamar a atenção de mulheres e sociedade para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer no colo do útero. Para promover esse cuidado e conscientização a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais, montou uma programação especial para as mulheres itaboraienses.



O prefeito da cidade, Marcelo Delaroli, destacou a importância dessa iniciativa.



"Sou filho, esposo e pai de menina, por isso me dedico a essa causa que atinge tantas pessoas em nossa cidade. O Câncer é coisa séria e precisamos fomentar políticas públicas para promover esse cuidado", pontuou o chefe do Executivo.



Umas das pastas envolvidas nas ações deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), desempenha papel fundamental nesse trabalho de conscientização. O secretário, Sandro Ronquetti, falou sobre as ações desenvolvidas.



"Pensamos nesse mês com muito carinho e cuidado, porque é muito necessário que toda a população entenda que não só em outubro, mas ao longo de todo o ano, a atenção com a saúde da mulher, o autocuidado e a prevenção podem salvar muitas vidas" expressou o gestor da pasta.



A iluminação na fachada histórica marcou a abertura das atividades que contam com exposições, caminhada, roda de conversa, palestras, desfile, passeio ciclístico, atividades culturais e esportivas, além de espaço dedicado à beleza. A programação se encerrará no dia 30 de outubro.

Confira a programação:



08/10 - Abertura da Exposição: Amigas do Peito, às 16h

Local: Sala Cultura Exposta (Itaboraí Plaza Shopping)



16/10 - Caminhada Rosa, às 7h

Local da largada: Praça Marechal Floriano Peixoto



16/10 - Tarde de Autógrafos e Roda de Conversa : Essas Mulheres Maravilhosas e suas histórias inspiradoras, às 16h

Local: Sala Cultura Exposta (Itaboraí Plaza Shopping)



19/10 - Palestra: A importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, às 9h

Local: Casa Heloísa Alberto Torres



19/10 - Exposição: A mulher e o câncer de mama no Brasil, às 10h

Local: Casa Heloísa Alberto Torres



23/10 - Desfile: Amigas do Peito, às 14h

Local: Shopping Plaza Itaboraí



30/10 - Passeio Ciclístico "Outubro Rosa das tops do pedal", às 8h

Local da largada: Praça Marechal Floriano Peixoto