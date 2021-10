Os canais oficiais de rede social da Prefeitura de Itaboraí transmitiram a palestra on-line para que toda população tenha acesso às informações sobre o Câncer de Mama - Foto: Divulgação

Os canais oficiais de rede social da Prefeitura de Itaboraí transmitiram a palestra on-line para que toda população tenha acesso às informações sobre o Câncer de MamaFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2021 08:44

Itaboraí - Nesta terça-feira (19/10), dando continuidade a programação do Outubro Rosa, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) promoveu uma palestra sobre a Importância do Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama com a médica mastologista Luciana Boechat.

O evento aconteceu no salão nobre da sede do Executivo e contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli; a primeira-dama, Pâmela Delaroli; o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti; a subsecretária municipal de Saúde, Analice Rangel; a diretora do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Patrícia Rodrigues; a coordenadora do CEAM, Sulamita Companholi; a secretária municipal de Compras, Edna Silva, e cerca de 50 mulheres convidadas.

"Estamos lutando para mudar a Saúde de Itaboraí. Durante muito tempo a cidade ficou abandonada e a gente não esconde os problemas que enfrentamos como no acesso a mamografia. Nós sabemos o quanto que ainda temos que melhorar, mas assumimos o compromisso de avançar na Saúde", ressaltou na abertura da palestra o prefeito Marcelo Delaroli.

A mastologista abriu o evento mostrando sobre como a doença de Câncer de Mama afeta a população feminina e falou sobre a importância da realização do exame de mamografia.

"É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. O mês de outubro fala sobre o câncer de mama e também sobre o câncer de colo de útero. Hoje, o câncer é o principal problema de saúde pública e nas mulheres o câncer de mama é responsável por 30% da morte delas", explicou a médica Luciana Boechat do Hospital Universitário Antônio Pedro, chefe da Seção de mastologia do Hospital Central da Aeronáutica e titular da Sociedade Brasileira de Mastologia.

Na apresentação, a doutora explicou ainda que não existe uma causa única para ocorrência da doença e quais são os fatores que aumentam os riscos. Emocionando a todos, Luciana contou sobre as suas rotinas médicas e sobre histórias de pacientes que venceram a doença, deixando como grande lição para os presentes: o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura.

No final da palestra, os participantes interagiram com a especialista para tirar dúvidas e depois se dirigiram para Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres para acompanhar a abertura da exposição “A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil”. Os canais oficiais de rede social da Prefeitura de Itaboraí transmitiram a palestra on-line para que toda população tenha acesso às informações sobre o Câncer de Mama.

Na rede de Saúde de Itaboraí, as mulheres que apresentarem algum sintoma, podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para serem atendidas pelo médico ou enfermeira responsável. Caso a suspeita tenha que ser investigada, o profissional de saúde irá encaminhar os pedidos de exame via rota para regulação para serem feitos na clínica de imagem que atende o município.