As "Amigas do Peito" são pacientes da rede municipal de Saúde de diferentes idades convidadas para chamar atenção para a causaFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2021 18:19

Itaboraí - Com o objetivo de sensibilizar sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, foi realizado o lançamento da exposição fotográfica “Amigas do Peito”, na tarde da última quarta-feira (13/10), que conta a história de mulheres que enfrentam ou enfrentaram a doença. A mostra faz parte da programação da Prefeitura de Itaboraí da campanha do Outubro Rosa e fica em cartaz até o dia 31 de outubro, no Espaço Conexão, no Shopping Itaboraí Plaza.

Essa edição especial do projeto Cultura Exposta é uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e de Saúde. A exposição é composta por imagens produzidas pela fotógrafa itaboraiense Susy Gouvea que, através das suas lentes, retrata a história de 10 mulheres que estão na batalha contra o câncer de mama. As “Amigas do Peito” são pacientes da rede municipal de Saúde de diferentes idades convidadas para chamar atenção para a causa.

Estiveram presentes na cerimônia de lançamento, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa; a subsecretária municipal de Saúde, Analice Ferreira; e a diretora do Departamento de Assistência às Políticas Estratégicas da APS, Flávia Vilas Boas, além da diretoria do shopping e parceiros. A estreia da exposição também contou com a apresentação musical de uma das integrantes do grupo “Amigas do Peito”, Roselene dos Santos.

"Essas fotos são um alerta para quem está passando pelo shopping sobre a importância de realizar o exame preventivo. Essas mulheres são as provas vivas de que o câncer de mama não é mais uma sentença de morte. Antigamente faltava informação e hoje elas fazem esse trabalho de conscientização com o coração aberto. Uma palavra de apoio e de carinho pode fazer outra mulher também se cuidar", destacou a subsecretária municipal de Saúde, Analice Ferreira.

A mostra fica em cartaz de terça a domingo, das 10h às 21h, até o dia 31 de outubro, no Espaço Conexão, localizado no primeiro piso. Uma das histórias que integra a exposição é da moradora de Vila Brasil, Maria Thereza Fortunato, de 63 anos. A dona de casa descobriu a doença em 2011 durante uma mamografia e ressalta a importância da prevenção para as mulheres.

"Nós mulheres, temos que divulgar, falar, mostrar, não podemos ter vergonha, não podemos continuar deixando ser um tabu. O câncer de mama tem cura e a prevenção muda nossa história de vida. Essa é a consciência que eu passo para as mulheres, que nós temos que fazer a nossa parte", disse.