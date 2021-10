Fim de semana dedicado as crianças de Itaboraí - Divulgação

Publicado 09/10/2021 11:16 | Atualizado 09/10/2021 11:18

Itaboraí - Em outubro é comemorado o Dia das Crianças, a Prefeitura de Itaboraí preparou uma programação especial para o final de semana para toda família curtir junto na cidade. Serão exposições, recreação infantil, atrações circenses, Cross kids e até brinquedos a preços populares para atender todos os gostos.



As atrações começaram ontem (08/10), na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres com a abertura da Exposição: Arty Junior - Personagens de desenhos animados em papel e festividade para as crianças da comunidade e escolas do município. Cerca de 30 alunos da escola Municipal Clara Pereira de Oliveira , de Nova Cidade, se divertiram durante a tarde inteira nos gramados do espaço cultural.



“Eu adorei passar o dia aqui com meus amigos, eu gostei muito da escultura da Minnie. Achei fantástico saber que eles fazem com papel essas esculturas. Eu já conhecia a casa de cultura e a praça histórica e gosto muito de passear aqui”, disse Marya Eduarda Campos, de 10 anos, aluna do 5ª ano.



No sábado (09/10), quem ainda não comprou o presente para as crianças poderá aproveitar a edição desse mês da Feira Top Fashion, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, a partir das 15h até 23h. A feira rola também no domingo (10) pela manhã até as 13h.



Além da feira, no domingo (10), a praça estará recheada de atrações. Os brinquedos já tradicionais da praça estarão a preços populares,e um time animado de recreação promete não deixar crianças e adultos sem se divertirem. Um grupo de artistas circenses vai espalhar alegria no centro histórico e até um treino de Cross kids vai rolar para colocar a criançada gastar energia.



Os espaços culturais, Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e Casa Paulina Porto, estarão abertas para a população. Não esquecendo dos maiores, ou melhor da turma teen, domingo (10) também acontece a 11ª edição Muay Thai Extreme Fight no Citrus Club, a partir das 9h. O clube fica na rua Papa João XXIII em Rio Várzea.



As comemorações continuam na próxima semana, no dia 17/10, a Casa Paulina Porto, sede da Secretaria Municipal de Cultura, realizará diversas atividades voltadas para o público infantil e família. Serão atividades gratuitas de 9h às 17h com pintura livre, peça teatral “04 porquinhos” e Inauguração da exposição do cartunista Paulo Alves, com o sucesso “Turma do Guaraná”. Durante a inauguração da exposição também acontecerá uma oficina de desenho com o artista, distribuição de gibis e sorteio de camisas.



ATENÇÃO: Em caso de chuva forte, as atrações ao ar livre serão canceladas



A PROGRAMAÇÃO:

Feira Top Fashion

sábado, das 15h até 23h, e domingo, das 9h às 13h.



Domingo na Praça Especial

domingo, das 8h às 17h.



Campeonato de Muay Thai

domingo, no Citrus Clube, às 9h, endereço Rua Papa João XXIII - Rio Várzea



Casa Paulina Porto:

dia 17/10 - domingo,

10h - Encontro de pintura livre com o artista Robson Figueiredo;

11h – Apresentação da peça teatral “04 porquinhos”;

15h – Inauguração da exposição do cartunista Paulo Alves, com o sucesso “Turma do Guaraná”. Durante a inauguração da exposição também acontecerá uma oficina de desenho com o artista, distribuição de gibis e sorteio de camisas.