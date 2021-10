Famílias contempladas com apartamentos no Residencial Viver Melhor Itaboraí realizam vistoria para entrega das chaves - Divulgação

Publicado 07/10/2021 09:28 | Atualizado 07/10/2021 09:31

Itaboraí - Mais uma etapa antes da entrega das chaves. As famílias sorteadas com as unidades habitacionais, no Residencial Viver Melhor Itaboraí, estão realizando as vistorias dos apartamentos.

A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, realizará até hoje, quinta-feira (07/10) vistorias dos lotes 01 e 02 completos, e blocos 1 ao 4 do lote 03, das 9h às 16h, nas unidades do empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Esperança.



A Secretaria de Habitação junto com técnicos da construtora responsável pela obra acompanharam os sorteados do último dia 20 de agosto, durante a inspeção seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19. Após passarem por uma triagem de verificação de documentos, cada morador é encaminhado a visita ao apartamento escolhido. Dona Luisa Helena Rosa das Neves, de 58 anos, que saiu cedo de Rio Várzea foi uma delas.



"A minha vista é muito bonita para o Rio Iguá e a mata. O apartamento é iluminado e gostei de ter bastante tomada. Estou ansiosa para me mudar logo e já fazer as festas de final de ano aqui", disse a futura moradora do Residencial Viver Melhor Itaboraí.



Acompanhando as vistorias junto às famílias, a secretária municipal de Habitação, Sheila Rodrigues, levantou a possibilidade de entrega das chaves das 900 unidades habitacionais ainda em novembro deste ano. Na semana do dia 18/10 até o dia 20/10 será a vez da vistoria do lote 03 dos blocos 05 ao 15.



"Realizamos o nosso primeiro sorteio da atual gestão em agosto desse ano. Estamos realizando as vistorias com esses sorteados agora em outubro e em novembro já estamos prevendo para entregar as chaves. Tudo isso em tempo recorde na cidade, em menos de um ano. E vamos além, queremos trazer projetos de horta comunitária e de atividades de Educação Ambiental, para trazer mais qualidade de vida para os futuros moradores" explicou a secretária Sheila Rodrigues.



Essas unidades habitacionais, construídas pelo Governo Federal, atendem famílias faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, que tem como renda familiar até R$1.800,00. Victoria Filgueira, de 22 anos, realizou o cadastro em abril na prefeitura e ficou muito surpresa com o andamento de todo o processo.



"Não imaginava que seria já contemplada. Em abril, estive na secretaria (Habitação e Serviços Sociais) para dar entrada no processo, o banco autorizou e já fui chamada. Não vejo a hora de me mudar com o Junior. Nosso apartamento ficou perfeito para ele passear pelo condomínio", falou Victoria acompanhada pelo seu cachorro Junior que estava radiante em conhecer o futuro lar localizado no primeiro andar e com vista para o jardim interno do bloco.



O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos, área de lazer e estacionamento. O empreendimento ainda conta com unidades adaptadas para PCDs.



A Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais está realizando novas inscrições para os próximos sorteios. Para maiores informações, entrar em contato pelo telefone da Secretaria, (21) 2635-4276.