A campanha de imunização contra a doença começou no dia 19 de janeiro na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2021 10:09 | Atualizado 06/10/2021 10:12

Maricá - Profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no atendimento de urgência e emergência à Covid-19 em Itaboraí começaram a receber a dose de reforço (3ª dose), na tarde da última segunda-feira (04/10). A vacinação começou com trabalhadores do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, principal porta de entrada para pacientes com suspeita da doença no município.

Em janeiro deste ano, os trabalhadores da rede de urgência e emergência do município foram os primeiros a serem incluídos na prioridade de vacinação, seguindo as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. A campanha de imunização contra a doença começou no dia 19 de janeiro na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o planejamento será estendido para demais unidades de enfrentamento à Covid-19 do município durante a semana, como o Hospital Municipal São Judas Tadeu, Hospital Estadual Tavares de Macedo, Hospital Estadual Prefeito João Baptista Caffaro e Hospital Adventista.

A diretora geral do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Patrícia Rodriguez, explica que, ao todo, mais de 700 profissionais da unidade receberão a dose de reforço.

"Os profissionais de Saúde que atuam na unidade, que é a principal porta de entrada municipal para todo atendimento emergencial, foram os primeiros a serem contemplados com a vacinação, considerando o fator de alto risco e a grande exposição ao vírus. Esse reforço nos dará muito mais segurança e confiança para continuar prestando o serviço à população", disse a diretora.

Uma das profissionais que receberam a terceira dose nesta segunda-feira (04/10) foi a técnica de enfermagem Elenice Nunes, de 43 anos. Trabalhando há três anos na linha de frente de atendimento à Covid-19, ela comemora o reforço na imunização.

"Com certeza, é um alívio. Eu já me contaminei com a doença, mas felizmente não evolui para quadros graves. Essa terceira dose traz a sensação de ficar mais protegida durante o trabalho", comentou a funcionária.

Mudança

Desde segunda-feira (04/10), o público-alvo da vacinação contra Covid-19 que for imunizado com a primeira dose da Pfizer em Itaboraí terá que retornar à unidade após o prazo de oito semanas para tomar a segunda dose. A medida não tem caráter retroativo. Ou seja, quem já recebeu a primeira dose da Pfizer anteriormente terá que cumprir o intervalo proposto de 12 semanas.