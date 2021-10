A posse aos novos conselheiros aconteceu no salão nobre da Prefeitura - Foto: Divulgação

Itaboraí - O Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí foi o local escolhido para a solenidade de posse do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, para o biênio 2019-2021, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (04/10). Entre os presentes, conselheiros em atividade, novos conselheiros indicados e autoridades do município.

Durante o evento, foram eleitos secretário de Meio Ambiente, Jhonatan Ferrarez como presidente e Hédio Mataruna como vice, através de votação do Conselho, para o Biênio 2021/2023. O CADES foi criado através da Lei Municipal Nº 2.278, de 20 de abril de 2012 é permanente, consultivo e deliberativo, com objetivo de propor, acompanhar e fiscalizar as ações de defesa do Meio Ambiente no âmbito do município.

"Os conselheiros ambientais irão prestar relevantes serviços à política ambiental de Itaboraí, desenvolver ações efetivas de cuidado com o meio ambiente e definir políticas, editar resoluções e deliberações que regulamentam temas críticos. É um canal de ação extremamente importante no debate de ideias e na tomada de decisões que envolvam a política ambiental", destacou o secretário de Meio Ambiente, Jhonatan Ferrarez.

CADES é constituído por dez membros governamentais, seguido de seus respectivos suplentes, seis representantes da sociedade civil organizada, seguidos seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos. O órgão atua na defesa dos direitos da população, especificamente no que diz respeito à preservação, conservação e revitalização do Meio Ambiente, com sustentabilidade e consequente melhoria da qualidade de vida.

Para este biênio, ao todo 10 conselheiros e suplentes, de nove áreas de atuação, foram empossados. Uma delas é a José Antônio Batista da Silva Júnior, representante titular da Secretaria Municipal de Agricultura, que afirmou estar muito feliz com essa nova fase.

“É um sentimento de muita alegria e, ao mesmo tempo, um sentimento de muita responsabilidade. Vamos fazer cumprir o processo de democracia, que já está garantido por lei. Na prática, depende do empenho e dedicação, e existe um entusiasmo grande para que isso tudo aconteça. Que essa nova caminhada do Conselho seja um sucesso!”, contou o novo conselheiro.

Os membros empossados e seus respectivos órgãos e entidades são os seguintes nomes dos titulares e suplentes empossados e a área de atuação de cada um:

Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo

1° Titular: Jhonatan Ferrarez de Barro

2° Suplente: Greyce Gomes Magalhães

Secretaria Municipal de Saúde

1° Titular: José Antônio Santos Soares

2° Suplente: Adriano de Paula Pereira

Secretaria Municipal de Defesa Civil

1° Titular: Erickson Siqueira da Costa Gomes

2° Suplente: Marcus Paulo Marque Barreto

Secretaria Municipal de Cultura

1° Titular: Tamila de Jesus Quim Trindade

2° Suplente: Hellen de Souza dos Santos

Secretaria Municipal de Agricultura

1° Titular: José Antônio Batista da Silva Júnior

2° Suplente: Wilson Pereira de Jesus Sobrino

Secretaria Municipal de Educação

1° Titular: Débora Pinto Pereira

2° Suplente: Roana Pereira de Souza

Secretaria Muncipal de de Segurança

1° Titular: Jorge Wanderson da Conceição Silveira

2° Suplente: Geovane da Silva

Secretária Municipal de Turismo e Eventos

1° Titular: Thaina Teixeira Barbosa Dutra

2° Suplente: Márcio Pereira da Silva

Secretária Municipal de Planejamento

1° Titular: Daniel Donosino da Silva

2° Suplente: Bianca Pacheco Figueiredo Chaves de Mello

Câmara Municipal de Vereador

1° Titular: Ramon Vieira Fausto Silva

2° Suplente: Marcos Alves de Azevedo

Associação de Moradores do Alto do Jacú

1° Titular: Francisca Elda da Silva

2° Suplente: Luis Cláudio Muniz do Couto

Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí - CTR Itaboraí

1° Titular: Thais Rezende Xavier

2° Suplente: Nilmar Vieira Magalhães

Associação da Pesca de Itambi

1° Titular: Alexandre Ribeiro Gonçalves

2° Suplente: Adilson Ribeiro Gonçalves

Loja Maçônica Concórdia II N10

1° Titular: Pando Angeloff Pandeff

2° Suplente: Evaldo Martuscelli Monteiro

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense

1° Titular: Hédio Jacy Jandre Mataruna

2° Suplente: Paulo Cezar Oliveira Alves