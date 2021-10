Município divulga calendário da dose de reforço para idosos com 65 anos ou mais - Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2021 16:06

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) divulgou nesta segunda-feira (11/10), um novo calendário de aplicação da dose de reforço (3ª dose) da Covid-19, que começará nesta quarta-feira (13/10). Para quem tem mais de 65 anos e tomou a segunda dose há mais de seis meses não precisa seguir o calendário e já pode ir ao posto de vacinação receber a dose de reforço.



Para receber a terceira dose, os idosos devem comparecer a um dos 34 postos de vacinação disponíveis munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas e documento de identidade com foto, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, receber a dose de reforço é motivo de muita emoção e também é a única eficaz contra a Covid-19. Além do município atingir índices consideráveis na vacinação e criar um cinturão sanitário na fronteira propicia que se tenha subsídios suficientes para colher dados consolidados relativos à imunidade dos idosos.



“Por isso, aproveito para convocar todos os idosos, a partir de 65 anos – que tenham tomado a segunda dose a seis meses, para tomarem a dose de reforço contra a Covid-19. Os adolescentes, quem ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço. A vacina é o único antídoto contra o novo coronavírus”, reforça o superintendente de Vigilância



É necessário ter um intervalo de três meses ou mais da segunda dose. A medida garante melhor cobertura vacinal dos idosos, reduzindo casos graves da doença, internações e óbitos. Até o final de outubro todas as pessoas a partir de 70 anos estarão com a dose de reforço.



O município mantém a aplicação da dose de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias, de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de vacinação, laudo médico ou receita médica.



Em paralelo a campanha para os idosos, continua a vacinação dos adolescentes com 12 a 17 anos e a população geral acima de 18 anos com a primeira dose até a próxima sexta-feira (15/10).



A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), ressalta que o planejamento será mantido enquanto durarem os estoques de vacinas. Nesta terça-feira (12/10), feriado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, não haverá vacinação na cidade de Itaboraí. O atendimento será retomado quarta-feira (13/10), conforme o calendário.

Documentos necessários para primeira dose são (original e cópia)

— Documento de identificação com foto;

— Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

— Comprovante de residência.

Horários de atendimento

O município agora conta com 34 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 32 unidades destinadas como polos o atendimento à população é de 8h às 15h.

Locais de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Brasil

Endereço: Rua Goiás, lt. 23, qd. 6, Vila Brasil.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes (USF Ampliação I)

Endereço: Rua Papa João XXIII, Ampliação.

— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade Básica de Saúde Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.

— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde Picos

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.