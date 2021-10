Mesmo com os riscos reduzidos os cuidados devem continuar - Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2021 09:18

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí anunciou que a cidade registra risco muito baixo de contágio de Covid-19 e avançou para a Bandeira Verde. Com isso, está determinado o estado de flexibilização com normalização parcial no município para manter a estabilização dos números.

Essa mudança é determinada levando em conta a taxa de ocupação de leitos, a taxa de óbitos comunicados por dia, a evolução do número de atendimentos diários na porta de entrada exclusiva do coronavírus, o percentual de testes realizados e o percentual de incidência de novos casos da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apesar da nova classificação devem ser mantidos os protocolos de higiene e o uso correto de máscara de proteção facial segue obrigatório. No plano de retomada das atividades do município de Itaboraí, nessa fase está previsto que as aglomerações devem ser evitadas e os locais públicos de lazer podem ser utilizados.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti falou sobre a importância dessa fase em que Itaboraí se encontra e reforçou que a luta contra a Covid-19 ainda não acabou.

“Conseguimos avançar mais um passo com a melhora dos indicadores da pandemia e chegamos na Bandeira Verde, que é abaixo de 1. É importante mantermos a estabilização desses números e não comemorarmos a vitória contra o vírus. A colaboração da população foi importante para alcançarmos a bandeira verde, mas ainda é necessário não aglomerar e manter os protocolos de uso de máscara e álcool em gel”, alerta o gestor da pasta.

Com a bandeira verde, as atividades retomadas (lojas de rua, centros comerciais, feiras, comércio ambulante, atividades desportivas ao ar livre, academias e templos religiosos) estão autorizadas a funcionar desde que respeitando os protocolos de ambiente. Eventos com público ficam liberados desde que respeitem as restrições da vigilância sanitária. Escolas e universidades retornam às aulas presenciais de acordo com o plano de retomada de atividades presenciais da Secretaria Municipal de Educação.

Em Itaboraí, 102.296 pessoas estão com a vacinação completa, o que corresponde a 55,56% da população alvo. Nessa última semana, a cidade registrou apenas dois óbitos por COVID-19.

Desde o início da pandemia até a última sexta-feira, foram registrados 64.799notificações do coronavírus no município. Outros 287 ainda estão em investigação, 881 mortes foram confirmadas e 20.190 casos descartados. Ao todo, 18.713 testaram positivos para a doença.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores Roxa (risco muito alto), Vermelho (risco alto), Laranja (risco moderado), Amarela (risco baixo) e Verde (risco muito baixo).