Uma pistola 9 milímetros estava em posse da dupla de meliantes - Foto: Fabiano Aquino

Publicado 20/10/2021 14:14 | Atualizado 20/10/2021 14:15

Itaboraí - Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido e homem de 26 anos foi preso após trocarem tiros com policiais militares do 35º BPM, a ação aconteceu no bairro de Porto das Caixas.

A Polícia Militar informou que agentes do Serviço Reservado (P2) do 35º estavam em deslocamento do bairro Visconde para Porto das Caixas, quando perceberam atitudes suspeitas em dois homens quando perceberam a aproximação da viatura policial.

Quando os militares foram abordar a dupla, foram recebidos a tiros e o tiroteio começou. Os dois meliantes ainda tentaram fugir invadindo uma residência que estava vazia no momento do crime, e se esconderam em baixo de uma cama. Os militares rastrearam as pegadas de lama e os capturaram.

Com eles, a polícia apreendeu uma pistola calibre nove milímetros, além de um carregador. Eles foram levados para a Delegacia.