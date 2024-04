Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

Publicado 24/04/2024 11:26 | Atualizado 24/04/2024 11:28

Itaboraí - O deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) solicitou ao governador Cláudio Castro (PL) que todas as regiões do Estado sejam beneficiadas com o programa Café do Trabalhador. A intenção é que a população de baixa renda possa realizar a primeira refeição do dia a um custo acessível.

Com o valor de R$ 0,50, a pessoa tem acesso a um kit com café, pão manteiga e uma fruta, complementados com guardanapo, mexedor descartável, e sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário.

“A situação econômica do país é muito difícil, pessoas estão passando fome, chefes de famílias vão buscar emprego sem ter um café da manhã para tomar. Ampliar o Café do Trabalhador para municípios de todas as regiões do Estado do Rio é uma ação efetiva de combate à pobreza e à desigualdade”, argumenta o deputado Guilherme Delaroli.

A solicitação de Guilherme Delaroli foi formalizada através de indicações legislativas protocoladas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), e encaminhadas ao governador.

Para que a cobertura do Café do Trabalhador chegue a todas as regiões, o deputado listou 56 municípios para a implantação do programa:

Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Paraty, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Quatis, Quissamã, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Saquarema, Silva Jardim, Sumidouro, Trajano de Moraes, Valença, Varre Sai, Vassouras, Volta Redonda, Mesquita, Rio Claro, Niterói, Aperibé, Rio de Janeiro, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cardoso Moreira, Carapebus, Cantagalo, Cambuci, Barra do Piraí, Cabo Frio, Armação de Búzios, Areal, Araruama, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Duas Barras, Iguaba Grande, Italva, Itaguaí, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macuco, Mangaratiba, Miracema, Natividade, Arraial do Cabo e Maricá.