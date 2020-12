Advogado renomado, Dr. Samuel Portela já ocupou por três governos o cargo de procurador geral, sendo duas vezes em Italva e a outra no governo de Alfredão. Lili Bustilho

Itaperuna - A menos de um mês da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, anunciou a composição dos chefes de quase todas suas futuras equipes, incluindo a jurídica. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores.



O Dia traz a partir de hoje (07/12) a série intitulada "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar os leitores sobre o perfil de cada novo secretário municipal já escolhido pelo prefeito eleito. A lista com os nomes dos escolhidos foi anunciada no último dia 04.

Procuradoria Geral de Itaperuna:

Dr. Samuel Portela Tinoco

Nascido em 04/08/1980 em Jequié-BA e registrado em Maracás-Ba

Casado com Viviane da Silva Tinoco, desde 2006, pai de Mariah, de 06 anos.

Advogado, inscrito na OAB/RJ 148.850 desde 2007



- Exerceu cargo Efetivo de Agente Administrativo na Prefeitura de São José de Ubá-RJ, de 2001 a 2003, quando pediu exoneração para terminar sua faculdade.

- Abriu seu escritório advocatício em 2007, atuando nas áreas pública e privada;

- Foi Procurador Geral do Município de Italva-RJ, entre 2010 e 2012;

- Foi Procurador Geral do Município de Itaperuna, entre 2013 e 2016;

- Foi Procurador Geral do Município de Italva-RJ, entre 2017 e 2018;

- Está como Assessor Jurídico da Câmara de Itaperuna, entre 2019 e 2020.



Principais Atuações:

- Criação do Cartório de Divida Ativa de São José de Ubá-RJ, 2011;

- Reabertura da Casa de Saúde de Italva-RJ, em 2012;

- Criação do Cartório de Dívida Ativa de Itaperuna, 2014;

- Maior Mutirão de acordos trabalhistas feitos Pelo Município de Itaperuna- 2015;

- Concilia Itaperuna, 2015;

- Criação do Núcleo de Acordos Tributários, 2015/2016;

- Reuniões de Criação do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense – CIDENNF, 2017 e 2018.



Expectativa de Dr. Samuel para a nova gestão:

“É com muito prazer que recebo do Prefeito eleito Alfredão, mais uma vez, a incumbência de gerir uma pasta tão importante como a Procuradoria Geral do Município de Itaperuna. Na minha primeira passagem muitas coisas pude contribuir. Espero retornar e ampliar ainda mais a atuação e independência da Procuradoria Geral. O Alfredão tem muito boas ideias para implantar na nossa cidade, quero ser um facilitador dessas ideias e garantir a legalidade em todas as suas fases. Desejo a todos um natal feliz, e em função do COVID, que sejamos comedidos nas comemorações, um Feliz 2021 para todos nós, principalmente com Saúde para toda a população!"

Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus secretários municipais: "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes a Deus orem por nossa gestão."