Cardoso Moreira: Jovem é detido por desacato após PM apreender maconha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 29/04/2021 14:34 | Atualizado 29/04/2021 16:22

Cardoso Moreira - Um jovem de 19 anos foi detido por desacato após uma ação policial de apreensão de droga, no Conjunto Habitacional São José, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram à Rua Luperci Péres Duarte verificar informações sobre a comercialização de entorpecentes e o suspeito foi visto fazendo contato com um motociclista. Quando os agentes estavam se aproximando da dupla, o piloto fugiu e não foi localizado. O rapaz teria sido foi visto jogando cinco buchas de maconha (8,45g) e R$ 30 perto do muro. Em seguida, ele também teria tentado fugir, mas foi alcançado e detido. De acordo com a Polícia, o jovem ofereceu resistência, desobedeceu, desacatou e ainda ameaçou os militares. Após os materiais serem recolhidos o caso foi apresentado à 148ª Delegacia Legal de Italva onde o envolvido prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito policial será instaurado.