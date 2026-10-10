Batalhão alcança o topo do Sistema Integrado de Metas da Polícia Militar no terceiro trimestre de 2026 - Foto: Reprodução da Internet

Batalhão alcança o topo do Sistema Integrado de Metas da Polícia Militar no terceiro trimestre de 2026Foto: Reprodução da Internet

Publicado 10/10/2026 14:27

O combate à criminalidade colocou o 29º Batalhão da Polícia Militar , com sede em Itaperuna, no topo do ranking estadual da corporação. A unidade conquistou o primeiro lugar no Sistema Integrado de Metas (SIM) no terceiro trimestre de 2026, resultado que considera os indicadores de segurança pública do período.

Um dos dados destacados pelo batalhão foi a ausência de registros de roubos de carga, roubos de veículos e roubos de rua durante o trimestre. Além disso, os crimes violentos letais intencionais (CVLI) ficaram 20% abaixo da meta estabelecida para os três meses.

Dados apontam redução de crimes na região

Os números divulgados pela corporação também mostram queda em diferentes indicadores na comparação entre setembro de 2026 e o mesmo mês de 2025.

Os homicídios dolosos tiveram redução de 23,1%, enquanto as tentativas de homicídio caíram 16,7%. Já os furtos apresentaram recuo de 44,4% no período.

Os resultados fazem parte do balanço apresentado pela Polícia Militar e ajudam a dimensionar o desempenho da unidade em sua área de atuação. Os dados se referem aos indicadores informados pela corporação, sem detalhamento adicional sobre o número absoluto de ocorrências em cada categoria.

Nove municípios estão sob responsabilidade do 29º BPM

Com sede em Itaperuna, o 29º BPM responde pelo policiamento de nove municípios do Noroeste Fluminense: Itaperuna, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Porciúncula, Natividade, Varre-Sai e São José de Ubá.

A classificação em primeiro lugar no Sistema Integrado de Metas destaca o desempenho da unidade no terceiro trimestre do ano. Os indicadores divulgados também apontam redução de crimes em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.





