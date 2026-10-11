Operação Roda Presa reúne as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal para fiscalizar motocicletas e combater o tráfico de drogas em Itaperuna - Foto: Polícia Civil

Operação Roda Presa reúne as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal para fiscalizar motocicletas e combater o tráfico de drogas em ItaperunaFoto: Polícia Civil

Publicado 11/10/2026 17:35





A operação teve início na noite de sexta-feira (9), em bairros do município, e prosseguiu no sábado (10). A ação teve como alvos motocicletas com irregularidades e possíveis práticas criminosas. Segundo as autoridades, a iniciativa terá caráter permanente e será ampliada para outras localidades.



Operação Roda Presa fiscalizou motocicletas e resultou na apreensão de veículos, drogas e dinheiro em Itaperuna Foto: Polícia Civil Oito motocicletas, 67 buchas de maconha, 166 pinos de cocaína e R$ 1.350 em dinheiro foram apreendidos durante a Operação Roda Presa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A fiscalização alcançou os distritos de Retiro do Muriaé, Comendador Venâncio e Raposo, como parte de uma ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal A operação teve início na noite de sexta-feira (9), em bairros do município, e prosseguiu no sábado (10). A ação teve como alvos motocicletas com irregularidades e possíveis práticas criminosas. Segundo as autoridades, a iniciativa terá caráter permanente e será ampliada para outras localidades.

Fiscalização chegou a bairros e distritos de Itaperuna

No primeiro dia da operação, as equipes atuaram em bairros de Itaperuna. No sábado, o trabalho avançou para os três distritos, com o objetivo de retirar de circulação motos com escapamentos adulterados, barulho excessivo, falta de placa ou sinais de adulteração nos números do chassi e do motor.



Ao todo, 36 agentes das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal participaram da ação, com apoio de motocicletas e carros das forças de segurança. Além da fiscalização de veículos, a iniciativa também buscou intensificar o combate ao tráfico de drogas.



A comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Michelle Marcolongo, afirmou que a atuação integrada teve como foco a fiscalização, a prevenção de crimes e o enfrentamento à criminalidade.



Barulho excessivo motivou preocupação das autoridades

O incômodo provocado pelo ruído de motocicletas com escapamentos irregulares também esteve entre as questões que motivaram a operação. Segundo o delegado José Paulo Pires, titular da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, a fiscalização seria ampliada para todos os bairros de Itaperuna e para o município de São José de Ubá.



“As pessoas estão muito incomodadas com o barulho das motos. O barulho traz muito desconforto, principalmente a idosos, crianças, gestantes e pessoas com deficiências”, afirmou Pires.



O delegado também alertou que os condutores poderiam ser presos caso as irregularidades configurassem crimes, como adulteração de sinal identificador de veículo, prevista no artigo 311 do Código Penal, ou poluição capaz de causar danos à saúde humana, prevista no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.



Segundo as autoridades, a Operação Roda Presa foi planejada para continuar de forma permanente, com ações voltadas à segurança pública, à fiscalização de motocicletas e ao combate ao tráfico de drogas.









