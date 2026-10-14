As investidas acontecem em áreas do perímetro central e bairros críticos com histórico recente de atentados. - Foto PM/Reprodução

As investidas acontecem em áreas do perímetro central e bairros críticos com histórico recente de atentados. Foto PM/Reprodução

Publicado 14/10/2026 17:48

O aumento expressivo de homicídios ligados diretamente à disputa de território entre facções criminosas rivais dedicadas ao tráfico de drogas continua desafiando as autoridades em Itaperuna, considerada a capital da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O município está em evidência nos levantamentos sobre a violência fluminense e nacional.

Diante do cenário preocupante, as forças de segurança pública vêm ativando frentes de combate integradas para desarticular as ramificações do crime organizado na região. A principal linha de ação consiste em uma robusta estratégia de saturação e inteligência, coordenada pelas polícias Civil e Militar, com o apoio da Guarda Civil Municipal.

As investidas mais recentes estão centradas nas operações Roda Presa e Caça aos Sicários, com as estratégias militar e investigativa focadas no bloqueio de vias de grande circulação, vistorias rigorosas em veículos e no cumprimento de mandados de prisão e busca direcionados aos mandantes do tráfico.

A tática busca neutralizar o uso de motocicletas sem placas, frequentemente utilizadas por executores em homicídios recentes na região. A área de abrangência das incursões cobre o perímetro central e bairros críticos com histórico recente de atentados - como Matinada, Aeroporto, Niterói e Fortuna.

As medidas também se estendem de forma constante a distritos rurais, como Raposo, e municípios vizinhos, a exemplo de São José de Ubá. Os resultados imediatos apontam para o recolhimento expressivo de armamento, dezenas de quilos de entorpecentes e a captura de alvos estratégicos do narcotráfico

Ações coordenadas

De acordo com dados oficiais fornecidos pelas unidades policiais de Itaperuna, as ofensivas conseguiram reverter temporariamente a curva de homicídios e diminuir consideravelmente os roubos de rua em comparação aos picos estatísticos anteriores. As ações coordenadas fecham o cerco principalmente nas áreas de maior influência do tráfico.

O comando de policiamento regional sinaliza que, como desdobramento, a presença das forças integradas será permanente por tempo indeterminado. As investigações foram ampliadas para monitorar os fluxos de financiamento das quadrilhas e as conexões com facções sediadas na capital do estado.

A articulação visa impedir que o Noroeste Fluminense se consolide como um corredor de expansão de facções. Em setembro, o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) iniciou a megaoperação “Impacto” , por tempo indeterminado, para sufocar financeira e operacionalmente o crime organizado.

A proposta tem foco em episódios recentes - incluindo o registro crítico de cinco assassinatos em um intervalo de apenas 48 horas na região. O reforço no policiamento ostensivo tem acontecido com presença maciça de viaturas nas ruas e a criação de cinturões de bloqueio rodoviário, mobilizando dezenas de policiais militares em incursões diárias nos bairros

periféricos mais afetados pelos confrontos armados.