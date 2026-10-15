O recolhimento de pneus inservíveis vem sendo intensificado em todo o município, com parceria de moradores - Foto Decom/Divulgação

O recolhimento de pneus inservíveis vem sendo intensificado em todo o município, com parceria de moradores Foto Decom/Divulgação

Publicado 15/10/2026 12:00

Unindo a preservação ecológica diretamente à saúde pública, o governo de Itaperuna (RJ) desenvolve uma estratégia rigorosa de combate ao Aedes Aegypti, também conhecido como “mosquito da dengue”. A mobilização envolve as secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, alcançando uma marca histórica e bastante expressiva nas ações.

Os pneus foram transportados em carretas para indústrias de reciclagem licenciadas em São Paulo, garantindo uma destinação ecologicamente correta. No reforço ao combate ao mosquito - que também é transmissor de Chikungunya, zika vírus e febre amarela -, o município conta com o programa estadual "Limpa Rio Margens", atuando de forma inédita na desobstrução e desassoreamento do leito final do valão da Cehab e nas margens do Rio Muriaé.

A retirada de entulhos, móveis velhos e lixo acumulado nas áreas ribeirinhas não só busca melhorar o escoamento hídrico para prevenir os tradicionais impactos das cheias, como extingue focos ocultos de proliferação do vetor das doenças transmitidas pelo Aedes. A população também é orientada a evitar situações favoráveis à proliferação.

Resultados positivos

No cenário nacional, o Ministério da Saúde destaca dados recentes do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) apontando que quase metade dos municípios do país apresenta risco médio ou alto de infestação. No entanto, Itaperuna tem colhido resultados positivos de seu monitoramento contínuo.

A Vigilância Ambiental municipal monitora estrategicamente centenas de armadilhas distribuídas pela cidade, o que permitiu uma redução drástica nos índices epidemiológicos e a manutenção de um cenário controlado em grande parte dos seus setores.

Contudo, as autoridades de saúde reforçam que não há espaço para relaxamento e colocam a linha de frente também focada na imunização e no incentivo para que a população seja parceira tomando os cuidados básicos, como manter caixas d'água, cisternas, poços e tonéis sempre bem fechados e tampados, e guardar garrafas, potes e baldes sempre com a boca virada para baixo.

Cobertura vacinal

Outras orientações são preencher os pratinhos dos vasos de plantas com areia até a borda; remover folhas, galhos e sujeiras das calhas para garantir que a água escoe livremente sem empoçar; manter as lixeiras tampadas; cobrir os ralos e aplicar água sanitária duas vezes por semana; e guardar pneus em locais cobertos.

No conjunto satisfatório, a Secretaria de Saúde divulga que Itaperuna registra 82% de cobertura vacinal contra a dengue, e a principal meta atual é atrair crianças e adolescentes que estão com a segunda dose em atraso para que concluam o esquema vacinal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para manter os indicadores sob controle no período crítico que antecede o verão, a secretaria ressalta que o engajamento dos moradores é indispensável, principalmente dedicando ao menos 10 minutos por semana para vistoriar os próprios imóveis, fortalecendo a rede de proteção coletiva da cidade.