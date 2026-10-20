A prisão aconteceu durante a noite, após o fechamento de um cerco estratégico montado pelas equipes em conjunto - Foto 29º BPM / Reprodução

A prisão aconteceu durante a noite, após o fechamento de um cerco estratégico montado pelas equipes em conjunto Foto 29º BPM / Reprodução

Publicado 20/10/2026 12:03

cerco de inteligência ao tráfico de drogas no interior do Estado do Rio de Janeiro rendeu um resultado positivo com a prisão de Marco Antônio Ribeiro Marques, conhecido como “Magrelo” (ou “Marajá”). Apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças criminosas do Noroeste Fluminense, ele atua no crime organizado da região há cerca de 30 anos e foi capturado na noite desta segunda-feira (19), em Itaperuna.

A operação foi montada pelo 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), com apoio da 143ª Delegacia de Polícia. Segundo a comandante do batalhão, tenente-coronel Michelle Marcolongo, a captura aconteceu após oito meses de investigação e monitoramento dos deslocamentos do investigado desde a cidade do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola, diversos carregadores e grande quantidade de maconha. A comandante destaca que a estratégia integrada foi fundamental para o resultado: “Após um serviço de longos meses de inteligência, nossas equipes conseguiram capturar um criminoso que há mais de 30 anos lidera o crime local”.

Segundo a tenente-coronel, a ação contou com a ativa participação da 143ª Delegacia de Polícia, cujas equipes contribuíram diretamente para o levantamento de informações e o acompanhamento do caso. Ela reafirma que a integração entre as forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas e na localização de pessoas procuradas pela Justiça é de suma importância.

As investigações apontam que “Magrelo” exercia forte influência no bairro Matinada, em Itaperuna, e estava sendo procurado com mandados de prisão relacionados a crimes graves, incluindo homicídio qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa. Em 2025, o suspeito teria inclusive enviado áudios com ameaças diretas a autoridades policiais da região.

Importância da integração

As acusações deverão ser apuradas no âmbito dos respectivos processos judiciais. As autoridades consideram a prisão um desdobramento relevante das ações de inteligência desenvolvidas na região, especialmente diante do histórico de violência atribuído ao grupo investigado.

A expectativa é que a captura contribua para o avanço das investigações e para a identificação de possíveis vínculos com outros integrantes da organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o preso permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

Michelle Marcolongo reforça que o combate ao tráfico e às organizações criminosas é mantido entre as prioridades do 29º BPM, responsável pelo policiamento de Itaperuna e de outros municípios do Noroeste Fluminense: “O trabalho integrado de inteligência é uma ferramenta importante para identificar suspeitos, cumprir mandados judiciais e reforçar a segurança da população”, ratifica.