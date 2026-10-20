A prisão aconteceu durante a noite, após o fechamento de um cerco estratégico montado pelas equipes em conjunto Foto 29º BPM / Reprodução
Ação de inteligência de forças integradas prende liderança do tráfico em Itaperuna
Suspeito conhecido como "Magrelo" foi localizado após meses de investigação; ação apreendeu pistola, carregadores e maconha
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Perturbação à Lei do Silêncio é combatida com tolerância zero em Itaperuna
Nova fase da Operação Roda Presa mobiliza 36 agentes, resulta na apreensão de motocicletas e dá golpe no tráfico de drogas local
Operação Roda Presa apreende motos e drogas em Itaperuna
Ação conjunta mobilizou 36 agentes, recolheu oito motocicletas e apreendeu maconha, cocaína e R$ 1.350 no primeiro dia
Batalhão de Itaperuna lidera ranking da PM no Estado do Rio
29º BPM ficou em primeiro lugar no Sistema Integrado de Metas no terceiro trimestre de 2026 e registrou queda em indicadores criminais
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