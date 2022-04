Penedo, em Itatiaia - Luiz Almeida

Publicado 01/04/2022 12:45

As guias para pagamento do IPTU 2022 já estão disponíveis pela internet no site da Prefeitura . Para acessar, os moradores devem entrar no menu Emissão > Guia de IPTU. O contribuinte deve digitar o código reduzido do Imóvel ou a Inscrição imobiliária, que pode ser encontrada nos carnês de anos anteriores.

Segundo a Secretaria de Administração Tributária, os carnês impressos começaram a chegar no endereço de correspondência do contribuinte, por meio dos Correios, no fim de março. Este ano, quem pagar em cota única, até o dia 29/04, terá desconto de 15%.

Já quem optar por pagar de forma parcelada, os vencimentos serão os seguintes:

1ª parcela: 29/04/2022

2ª parcela: 31/05/2022

3ª parcela: 30/06/2022

4ª parcela: 29/07/2022

5ª parcela: 31/08/2022

6ª parcela: 30/09/2022

7ª parcela: 31/10/2022

8ª parcela: 30/11/2022

9ª parcela: 30/12/2022

Para outras dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone do setor responsável pelo número (24)3352-6777 Ramal 221.