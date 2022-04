Motorista foi multado em R$ 880,40 - Divulgação

Motorista foi multado em R$ 880,40Divulgação

Publicado 22/04/2022 15:51

Um motorista de 56 anos foi flagrado na quinta-feira (21) dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa em Itatiaia. O caso aconteceu no km 316 da Via Dutra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem foi constatado que o homem estava com a CNH suspensa desde dezembro do ano passado até agosto de 2022.

Como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, o motorista assinou um termo e vai responder em liberdade. O carro ficou retido até a apresentação de um condutor habilitado.

Além da pena, o homem foi multado em R$ 880,40 pela infração de trânsito.