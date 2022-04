Penedo, em Itatiaia - Luiz Almeida

Publicado 15/04/2022 07:00

A Associação Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e HotéisRIO divulgaram uma pesquisa de ocupação para o feriado da Semana Santa. Até o momento a rede hoteleira do interior do estado apresenta uma média de ocupação de 80,39%, com Itatiaia/Penedo liderando com 91,20%, seguido por Armação dos Búzios (89,10%) e Macaé (85%).

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Itatiaia, a cidade possui cerca de 160 hotéis e pousadas e 120 equipamentos de alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes). A expectativa para esse feriadão é receber oito mil turistas.

Para o subsecretário de Turismo, Eric Ost, o principal desafio diz respeito ao ordenamento, já que o município é muito procurado em feriados prolongados. "Trabalhamos em parceria com a ordem pública e outros órgãos a fim de evitar gargalos no trânsito e outras ocorrências que um aumento de fluxo trazem. No mais, o município está pronto para receber o turista", afirma.

Com a flexibilização das medidas restritivas da Covid-19, hotéis e restaurantes de Itatiaia estão liberados para trabalharem na capacidade máxima. “É um turismo doméstico, com turistas oriundos de São Paulo, capital e interior, e Minas Gerais”, destaca o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.