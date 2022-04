Vacinação contra a gripe - Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:02

A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia montou um calendário para a campanha de vacinação contra a influenza (gripe). A ação começou no dia 4 de abril e vai até 3 de junho. Para ser vacinado, o morador deve levar o cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. A meta do município é vacinar 90% do público-alvo.

Os idosos com mais de 80 anos também poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Para eles, a imunização acontecerá na Policlínica Municipal, no Centro e nas Unidades de Estratégia da Saúde de Maromba e Maringá.

As doses da vacina estarão disponíveis das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Policlínica Municipal, no Centro e nas unidades de saúde dos bairros Vila Magnólia, Vila Flórida, Vila Esperança, Campo Alegre, Penedo, Maromba e Marechal Jardim.

Confira o calendário abaixo:

- 11 a 14/04

Idosos a partir de 70 anos e Trabalhadores da Saúde

- 18 a 20/04

Idosos a partir de 65 anos e Trabalhadores da Saúde

- 25 a 29/04

Idosos a partir de 60 anos e Trabalhadores da Saúde

- 02 a 06/05

Crianças (6 meses a 4 anos, 11 meses, 29 dias) e Gestantes e Puérpuras

- 09 a 13/05

50 a 59 anos

- 16 a 20/05

40 a 49 anos

- 23 a 27/05

30 a 39 anos

- 30/5 a 3/6

5 a 29 anos