Pilates para Todos - Divulgação

Pilates para TodosDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:42

A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia, através do setor de Fisioterapia, lançou na quarta-feira (6), Dia Nacional de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida, o projeto “Pilates para Todos”, na Academia de Saúde do bairro Campo Alegre.

A iniciativa atenderá moradores com idade acima de 16 anos todas as segundas e quartas-feiras, das 7h às 13h, na Academia da Saúde do Campo Alegre e das 14h às 18 horas, na Academia da Saúde da Vila Odete, na Rua Santa Cruz. As aulas duram, em média, 40 minutos.

Para se inscrever é preciso comparecer em uma das unidades da Academia da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17hs e apresentar o Cartão do SUS, RG, comprovante de residência e atestado de saúde. Crianças também serão atendidas mediante indicação médica.