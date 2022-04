Caso aconteceu no km 318 da Via Dutra, em Itatiaia. - Divulgação/PRF

Publicado 07/04/2022 17:21 | Atualizado 07/04/2022 18:11

Um homem, de 41 anos, com mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio foi preso na quarta-feira (6) depois de utilizar um documento do irmão, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu no km 318 da Via Dutra, em Itatiaia.

De acordo com a PRF, a tentativa de homicídio aconteceu no início de março em um posto de combustíveis, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Durante a abordagem, o suspeito apresentou uma CNH com dados do irmão.

Ele confessou que estava usando o documento do irmão porque sabia que estava sendo procurado pela Justiça. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado também por falsa identidade.