Expediente nas repartições públicas municipais retorna na segunda-feira (18) - Divulgação

Expediente nas repartições públicas municipais retorna na segunda-feira (18)Divulgação

Publicado 14/04/2022 06:00

A Prefeitura de Itatiaia decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (14), véspera do feriado da Paixão de Cristo. Segundo o decreto nº 3899/22, o expediente nas repartições públicas municipais se encerra na quarta-feira (13) e retorna na segunda-feira (18). A Secretaria de Saúde, com seus departamentos e postos, seguirá com expediente normal até as 12h de quinta-feira (14).

Os serviços considerados essenciais como o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia, e o Posto de Saúde 24h de Penedo não serão suspensos. A coleta de lixo ocorrerá regularmente.

A Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, também vai permanecer com os serviços à população. Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso pelos telefones 153 ou (24) 3352-6752.