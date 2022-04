Centro de Educação Infantil Professora Angélica Mendonça Freire, no bairro Marechal Jardim. - Divulgação/PMI

Centro de Educação Infantil Professora Angélica Mendonça Freire, no bairro Marechal Jardim.Divulgação/PMI

Publicado 11/04/2022 15:41

Após 1 ano e oito meses fechada devido à falta da documentação de liberação do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia retomou nesta segunda-feira (11) o funcionamento do Centro de Educação Infantil Professora Angélica Mendonça Freire, no bairro Marechal Jardim.

A unidade, inaugurada em agosto de 2020, iniciou as atividades com 38 crianças de 3 a 5 anos dos ensinos de Maternal II, Pré I e II. Para receber os novos estudantes a unidade passou por um trabalho de limpeza e também está recebendo pequenos reparos nas estruturas.