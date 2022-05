Cerca de 60 famílias lutam para continuarem no PNI - Divulgação/AAI

Cerca de 60 famílias lutam para continuarem no PNIDivulgação/AAI

Publicado 17/05/2022 11:16

Uma comunidade centenária em Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro, trava há anos uma luta judicial com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo o órgão do Governo Federal, esses moradores devem ser desapropriados. Já a população alega que a maioria mora na localidade antes mesmo da criação do Parque Nacional, o primeiro do Brasil, em 1937.

entidade com mais de 250 membros, afirma que o Parque Nacional do Itatiaia foi criado na década de 30 com base na área delimitada da Reserva Florestal de Itatiaia, não abrangendo os espaços ocupados por terrenos particulares, chamado de Bairro Núcleo Colonial de Itatiaia. Em 1985, o decreto nº 87.586 ampliou a área do PNI. Em 2000, a lei nº 9.985 instituiu a desapropriação dos moradores, chamada de Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Começava aí uma longa batalha na justiça. Foto anexada ao processo mostra início da Colônia Agrícola em Itatiaia em 1909; mais tarde, área ocupada foi reflorestada pelos moradores Divulgação/AAI ilegalidade do decreto de 1982. "A área de ampliação ali descrita nunca foi decretada de utilidade pública, seja por conta do decreto não respeitar a lei do SNUC por não ter realizado os estudos técnicos preliminares e nem a consulta pública, ambos obrigatórios para criação ou ampliação de unidade de conservação". A Associação dos Amigos de Itatiaia (AAI),, afirma que o Parque Nacional do Itatiaia foi criado na década de 30 com base na área delimitada da Reserva Florestal de Itatiaia, não abrangendo os espaços ocupados por terrenos particulares, chamado de Bairro Núcleo Colonial de Itatiaia. Em 1985, o. Em 2000, a lei nº 9.985 instituiu a desapropriação dos moradores, chamada de Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (). Começava aí uma longa batalha na justiça.Segundo o advogado que defende o grupo, André Zanetti Baptista, a linha de defesa para manter os proprietários dos imóveis é a. "A área de ampliação ali descrita nunca foi decretada de utilidade pública, seja por conta do decreto não respeitar a lei do SNUC por não ter realizado os estudos técnicos preliminares e nem a consulta pública, ambos obrigatórios para criação ou ampliação de unidade de conservação".

moradores já estavam no parque antes de 1982 é simples, pois todos eles têm títulos de propriedade, pois a cadeia dominial é anterior a 1982, e muitas delas são centenárias. "O ICMbio apresentou mapas em processos judiciais como se aqueles representassem as coordenadas existentes no decreto de 1982, o que não é verdade, e é facilmente constatado pela comparação com os mapas oficiais". Ele completa dizendo que ao final da ação antecipada de provas será elaborado um mapa judicial com o perímetro do parque nos termos da lei. 1ª foto: Mapa oficial do PNI, fonte: Jardim Botânico do Rio de Janeiro e datado em 1937; 2ª foto: Versão do mapa apresentada à Justiça Federal. Segundo a AAI, com adulterações. Divulgação

Ao longo de todos esses anos, alguns imóveis já foram desapropriados. Foi o que aconteceu com o Hotel Simon, leiloado em 2017. Na época, a ideia era que o prédio se tornasse uma universidade de biodiversidade e gastronomia, mas até hoje nada foi feito. O imóvel está completamente abandonado. Por conta do estado de abandono, na entrada do Hotel Simon, leiloado em 2017, foi colocada uma placa com a mensagem: "risco de morte" Divulgação empreendimento estava fechado há oito anos e com as estruturas deterioradas. "Após o período da pandemia, com a reestruturação da concessão, parte do hotel está sendo negociada para que a estrutura seja assumida pela concessionária. Cabe destacar que os 14 hectares de floresta da área do empreendimento estão totalmente integrados à Unidade de Conservação", diz a nota. Zanetti diz ainda que a prova de que osé simples, pois todos eles têm títulos de propriedade, pois a cadeia dominial é anterior a 1982, e muitas delas são centenárias. "O ICMbio apresentou mapas em processos judiciais como se aqueles representassem as coordenadas existentes no decreto de 1982, o que não é verdade, e é facilmente constatado pela comparação com os mapas oficiais". Ele completa dizendo que ao final da ação antecipada de provas será elaborado um mapa judicial com o perímetro do parque nos termos da lei.Ao longo de todos esses anos,. Foi o que aconteceu com o Hotel Simon, leiloado em 2017. Na época, a ideia era que o prédio se tornasse uma universidade de biodiversidade e gastronomia, mas até hoje nada foi feito. O imóvel está completamente abandonado.O ICMbio explicou que oe com as estruturas deterioradas. "Após o período da pandemia, com a reestruturação da concessão, parte do hotel está sendo negociada para que a estrutura seja assumida pela concessionária. Cabe destacar que os 14 hectares de floresta da área do empreendimento estão totalmente integrados à Unidade de Conservação", diz a nota.

Para o presidente da AAI, Hugo Penteado, essa luta seria desnecessária se houvesse diálogo. Ele ressalta que, retirar as casas e hotéis das pessoas para dar o mesmo destino de antes, não é uma questão ambiental. "O parque chegou depois de nossa comunidade, mas se tornou nosso vizinho irmão. Lutamos contra os incêndios na parte alta, reflorestamos a nossa área completamente sem árvores. Os rios que passam pela nossa área estão limpos. O parque e a nossa comunidade têm em comum nosso objetivo de conservação da natureza e fazemos isso há mais de um século. Nossa comunidade sempre poderá contribuir positivamente", aponta.

Hugo Penteado defende que os moradores continuem em suas casas e propriedades, e enfatiza a relação emocional com a reserva ambiental. "A maioria da nossa comunidade tem sua casa como único bem, os hoteleiros moram e trabalham com suas famílias aqui. Todos possuem uma relação de amor pela natureza do local. Famílias que defendem a natureza, como é o nosso caso, deveriam ser mantidas, ao invés de perseguí-las e isso seria um exemplo para todos os casos semelhantes ao nosso".

A procuradora do Ministério Público Federal (MPF), Izabella Brant, diz que a Procuradoria da República de Resende acompanha o processo de regularização fundiária do Parque Nacional do Itatiaia. "Inclusive há um termo de ajustamento de conduta celebrado entre MPF e ICMbio visando a viabilização da regularização fundiária e consolidação territorial da unidade. O MPF também atua como custos legis nos processos de desapropriação ajuizados pelo ICMBio, e nas ações.".

Segundo Brant, nos termos da atual legislação, o SNUC (Lei 9.985/2000), as áreas particulares dentro dos Parques Nacionais devem ser desapropriadas, sendo incompatível com os objetivos dessa categoria de unidade de conservação a manutenção de propriedades particulares em seu interior. "Tal lei não admite flexibilização. Portanto, somente uma lei federal poderia alterar a natureza da unidade de conservação. Ocorre que, qualquer alteração legislativa que reduza a proteção dessa área a descaracterizaria como Parque Nacional" afirma.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que tem cumprido com as atribuições para a obrigatória consolidação territorial do Parque Nacional do Itatiaia, com base na legalidade. Disse ainda que não há respaldo na alegação de adulteração de mapas por servidores do ICMBio e todas as denúncias e demais questões envolvendo o processo na Unidade de Conservação foram analisadas exaustivamente pelo Ministério Público Federal, comprovadas e documentadas em processos administrativos e judiciais.