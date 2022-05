Ação acontece das 10h às 15h, na sede da Administração Regional, em Maringá. - Divulgação

Publicado 19/05/2022 18:04

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia, em parceria com a Administração de Maromba e Maringá, realiza nesta sexta-feira (20) o atendimento presencial do projeto Sala do Empreendedor Itinerante. A ação acontece das 10h às 15h, na sede da Administração Regional, em Maringá.

Serão oferecidos orientações quanto à formalização dos MEIs, emissão de guias de pagamento, entre outros serviços. O atendimento é totalmente gratuito e aberto aos moradores das vilas.