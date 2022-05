Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação e fica localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 194, no Centro. - Divulgação

Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação e fica localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 194, no Centro.Divulgação

Publicado 18/05/2022 15:00

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação (CMFR), retomou os serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes acamados ou com problemas físicos que impeçam a locomoção.

O atendimento é realizado mediante encaminhamento médico, após o agendamento no CMFR, localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 194, no Centro. Mais informações também pelo telefone da unidade: (24) 3352-1438.

Para o atendimento de fisioterapia domiciliar é realizado um planejamento do tratamento junto com a família, uma vez que o comprometimento do paciente e da família são fundamentais para a recuperação do paciente.