Tanto a guia, quanto o carnê com as demais parcelas podem ser retirados no site da Prefeitura - Divulgação

Publicado 12/05/2022 13:00

A Prefeitura de Itatiaia prorrogou o prazo para pagamento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 15%, até o dia 23 de maio. A prorrogação consta no decreto número 3.916/22 e é válido para imóveis residenciais e imóveis comerciais, industriais e territoriais e também para o pagamento da ‘Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar’.

Os contribuintes podem acessar a guia para pagamento do IPTU no Portal da Prefeitura de Itatiaia. Tanto a guia, quanto o carnê com as demais parcelas podem ser retirados no site da Prefeitura no menu Emissão > Guia de IPTU. O morador deve digitar o código reduzido do Imóvel ou a Inscrição imobiliária, que pode ser encontrada nos carnês de IPTU de anos anteriores.

A retirada também pode ser feira pessoalmente Divisão de Cadastro Imobiliário da Prefeitura, localizada na Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (24) 3352-6777, ramal 226.