Vitrais feitos por Arystarch na Igreja Matriz de São José - Divulgação

Vitrais feitos por Arystarch na Igreja Matriz de São JoséDivulgação

Publicado 02/05/2022 16:33

A Secretaria de Educação de Itatiaia, através do Espaço das Artes, está com inscrições abertas para o projeto “Expedição Itatiaia”, que promoverá uma visita guiada aos vitrais de Arystarch. As obras completam 60 anos esse ano e representam um marco na arquitetura da Igreja Matriz de São José.

Os interessados devem ir até a Secretaria até o dia 20 de maio. A primeira visita guiada será no dia 25 de maio, às 10h. O projeto “Expedição Itatiaia” também contemplará as escolas municipais, com visitação em diversos outros pontos do município.

Segundo o Rafael Fioratto, coordenador do Espaço das Artes, o projeto visa a educação patrimonial. "A coleção de vitrais vai além de ser parte integrante de um templo religioso, ela é patrimônio artístico e suas curiosidades e histórias serão conhecidas através do projeto".

Arystarch Kaszkurewicz Suck foi um artista plástico nascido na Polônia e radicado no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu as duas mãos e o olho esquerdo. A deficiência não o desanimou. No Brasil, chegou a ser chamado de “segundo Aleijadinho”.

No trabalho, seu estilo se tornou inconfundível, com a predominância de formas retas. Realizou trabalhos em vitrais e pastilhas. Além de Itatiaia, suas obras podem ser encontradas em quase 30 cidades brasileiras, incluindo: Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Cuiabá e Fortaleza.