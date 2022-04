Fórum Regional de Turismo em Itatiaia - Divulgação

Programa Cidades Sustentáveis, aderindo à Estratégia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a implementação de políticas públicas estruturantes, que contribuam para o enfrentamento da desigualdade social e para a construção de cidades mais justas e sustentáveis. Também foi assinado um Termo de Cooperação Técnica na área do artesanato com as quatro cidades da região Agulhas Negras, que além de Itatiaia, incluem Resende, Porto Real e Quatis. Durante o Fórum Regional do Turismo - Edição Agulhas Negras, realizado na quarta-feira (27) em Itatiaia, o prefeito da cidade, Irineu Nogueira, assinou a Carta de Compromisso do, aderindo à Estratégia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a implementação de políticas públicas estruturantes, que contribuam para o enfrentamento da desigualdade social e para a construção de cidades mais justas e sustentáveis. Também foi assinado umcom as quatro cidades da região Agulhas Negras, que além de Itatiaia, incluem Resende, Porto Real e Quatis.

Irineu destacou a importância da cidade sediar o evento. "Itatiaia, com sua geografia privilegiada e seus recursos naturais, atrai muitos visitantes. Nosso objetivo é melhorar nossa infraestrutura e qualificar nossa mão-de-obra também neste setor, para que nossa cidade se consolide cada vez mais como um dos principais destinos turísticos do interior fluminense”, falou o prefeito.

Já o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, apontou a interiorização do turismo. "A Secretaria enfrentou de forma muito positiva os momentos mais críticos da pandemia, concentrando-se no turismo doméstico e nos nossos emissores mais próximos, como São Paulo e Minas Gerais, e avançando em projetos dentro do Brasil. Isso nos deixou numa posição bastante favorável para a retomada das atividades turísticas. Os índices de ocupação da nossa rede hoteleira foram sempre significativos, mesmo durante a pandemia", afirmou.

A programação do Fórum contou com palestras, debates e apresentações culturais de artistas da região. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia, o artesanato e a cultura dos municípios das Agulhas Negras. A próxima edição será realizada em junho, em Itaperuna. Depois será a vez dos municípios de Rio Bonito, Areal, Campos dos Goytacazes e Santa Maria Madalena sediarem os eventos.