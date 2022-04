Soldador - Reprodução internet

SoldadorReprodução internet

Publicado 25/04/2022 17:13

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Itatiaia está captando currículos para 30 vagas de soldadores. As oportunidades são para trabalhar em uma fábrica de máquinas pesadas no município.

Os interessados devem entregar os currículos na sede do órgão no dia 27 de abril, das 9h às 12h. O Sine está localizado na Avenida dos Expedicionários, 575, no Centro.

Mais informações pelos telefones (24) 3352-6703 / 3352-4624.