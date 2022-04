Durante a Semana Santa, Penedo, em Itatiaia, liderou a taxa de ocupação no estado do Rio - Divulgação

Durante a Semana Santa, Penedo, em Itatiaia, liderou a taxa de ocupação no estado do RioDivulgação

Publicado 22/04/2022 19:56

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) realiza no dia 27 de abril o Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras, em Itatiaia. O encontro acontecerá no Catre Convenções, na Avenida Casa de Pedras, 646, em Penedo, das 9h às 18h.

Promovido pelo Governo do Estado, o evento vai reunir representantes de diversas cidades da região. "Esse evento é fundamental para que possamos melhorar ainda mais o trabalho de acolhimento aos turistas. Também teremos a oportunidade de trocar informações", disse o secretário municipal de Turismo, Denilson Sampaio.