Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, localizado no bairro Jardim ItatiaiaDivulgação/PMI

Publicado 22/04/2022 16:10

Com recursos do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS-PAHI, o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins Barros, em Itatiaia, passará por um processo de reforma e ampliação. A informação foi divulgada nesta semana pelo prefeito Irineu Nogueira e pelo secretário municipal de Saúde, Leonardo Tavares.

Segundo Tavares, a prefeitura está buscando sanar pendências que a unidade possui junto à Vigilância Sanitária Estadual para conseguir a liberação dos recursos para as obras. “O planejamento para resolução dessas questões já está sendo equacionado e será apresentado ao órgão”, explica.

O projeto prevê um CTI com nove leitos e ampliação das vagas de enfermaria de 28 para 58. O custo está orçado em R$ 20 milhões, sendo R$ 15 milhões para reforma e ampliação e R$ 5 milhões para a compra de equipamentos. A obra tem previsão de duração de 12 a 18 meses.