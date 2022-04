Parque Nacional do Itatiaia - Wigold Bertoldo Schäffer/Divulgação ICMBio

Parque Nacional do ItatiaiaWigold Bertoldo Schäffer/Divulgação ICMBio

Publicado 26/04/2022 15:53

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Turismo realizam nesta quarta-feira (27) o Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras, em Itatiaia. O encontro acontece das 9h às 18h no Catre Convenções, situado na Av. Casa das Pedras, 646, bairro Jardim Martineli.

Entras as atrações do evento estão palestras e mesas sobre experiências e tendências, degustação, artesanato e apresentações culturais. O Fórum ainda contará com a presença do Governador Cláudio Castro.

Para participar, os interessados devem se cadastrar de forma on-line no link . Após o cadastro, será enviado um e-mail de confirmação. Além de Itatiaia, as outras três cidades da região Agulhas Negras (Resende, Porto Real e Quatis), também terão stands.

Confira a programação completa:

9h às 10h

Café da manhã

10h às 10h30

Composição da mesa e saudações de abertura:

- Irineu Nogueira, prefeito de Itatiaia

- Sávio Neves, secretário de Estado de Turismo

- Sérgio Ricardo Almeida, presidente da TURISRIO

- Marcelo Carrasco, presidente do CONRETUR

- Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, presidente da FECOMÉRCIO

10h30 às 11h10

Sávio Neves, secretário de Estado de Turismo

"Perspectivas e oportunidades para o Turismo Fluminense"

11h15 às 12h15

MESA: "Inovação em turismo: estratégias, boas práticas e tendências"

- Leo Balardjschvili, sócio na C2Rio Viagens e Turismo

- Paula Rascão, sócio fundadora da e-Trilhas

- Sabrina Ribeiro, sócio na Empório High-Tech

Mediação: Flávio Gueiros, consultor do SEBRAE-RJ

12h15 às 12h30

Assinatura de Termos de Cooperação Técnica (Artesanato)

12h30 às 13h30

Almoço

13h30 às 14h30

MESA: "Esporte, turismo e sustentabilidade: a montanha como experiência"

- Luiz Aragão, chefe do Parque Nacional do Itatiaia

- Marco Campos, presidente da Associação de Trail Running do Brasil (ATRB)

- Igor Spanner, montanhista e presidente do Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN)

Mediação: Felipe Rocha, vice-presidente da TURISRIO

14h35 às 15h35

MESA: "Gastronomia e hospedagem: diferenciais competitivos do destino Agulhas Negras"

- Chef Júlio Buschinelli, proprietário do Restaurante Romarius

- Chef André Murray, proprietário do Babel Restaurante

- Kiko Santa Rita, proprietário do Hotel da Cachoeira e presidente da associação Pró-Penedo

Mediação: Flávio Gueiros, consultor do SEBRAE-RJ

15h40 às 16h40

MESA: "Conexões entre cultura e turismo nas Agulhas Negras: a alma do lugar"

- Marcos Cotrin de Barcellos, presidente do Instituto Campo Belo

- Otávio Miranda, proprietário da Pousada Arboretum

- Gustavo Praça de Carvalho, jornalista

Mediação: Roberta Oliveira, secretária executiva do CONRETUR

16h45 às 17h45

MESA: "O turismo como vetor de desenvolvimento econômico nas Agulhas Negras: pensando novos caminhos e possibilidades"

- Victor Gonçalves, presidente da CDL Itatiaia e Resende

- Paulo Roberto Gomes de Oliveira, presidente do CVB Visconde de Mauá

- Adriana Balthazar, presidente da Comissão de Turismo da ALERJ

Mediação: Marcelo Carrasco, presidente do CONRETUR

18h

Encerramento do evento