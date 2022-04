Imagem ilustrativa - Reprodução internet

Publicado 28/04/2022 19:25

A Prefeitura de Itatiaia, por meio do Departamento de Zoonozes, promove neste domingo, dia 1º de Maio, a 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2022. O evento será realizado das 09h às 12h30, na Praça da Emancipação, do Campo Alegre, durante a Festa do Trabalhador.

A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a posse responsável, os cuidados com os animais e sobre abandono e maus-tratos. Para adotar, o tutor deve ser maior de idade, apresentar documentos como RG ou CPF, comprovante de Residência e preencher e assinar um termo de adoção e posse. A castração de todos os animais adotados é garantida.