Somente 37,8% dos idosos tomaram a vacina contra a gripeDivulgação

Publicado 12/05/2022 10:00

A Secretaria de Saúde de Itatiaia divulgou que 62,2% dos idosos ainda não tomaram a vacina contra a gripe. Dos trabalhadores de saúde, 59,4% já se imunizaram. A preocupação é porque a meta até o fim da campanha é vacinar pelo menos 90% do público-alvo.

A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) segue até o dia 03 de junho. Atualmente, estão sendo imunizados os moradores de 50 a 59 anos, que fazem parte dos grupos prioritários ( professores, doentes crônicos com laudo, profissionais do transporte coletivo rodoviário, de forças de segurança, forças armadas, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros (com documento comprovante) .

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza contempla ainda idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, entre outros.

Professores do Ensino Básico e Superior, Doentes Crônicos, Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário, das Forças de Segurança, Forças Armadas, Pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros serão vacinados dentro das suas faixas etárias.

As doses da vacina estarão disponíveis das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Policlínica Municipal, no Centro e nas unidades de saúde dos bairros. Para receber, o morador deve procurar a unidade de saúde referente ao seu bairro munido do cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência



QUARTA DOSE CONTRA A COVID-19

Itatiaia também está preocupada com a baixa procura pela segunda dose de reforço contra a Covid-19 (quarta dose). Moradores acima de 70 anos e pessoas institucionalizadas acima de 60 anos que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses devem se imunizar. Para isso, é só apresentar documento de identificação, cartão do SUS e o cartão de vacina na Policlínica Municipal, no Centro.