O Ônibus Lilás é uma unidade móvel de atendimento individualizado às mulheres, que realiza serviços de acolhimento e principalmente prevenção à violência doméstica - Divulgação

Publicado 10/05/2022 07:00

Penedo, em Itatiaia, recebe nesta quarta-feira (11) o projeto Ônibus Lilás do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Durante a ação serão oferecidos atendimentos gratuitos de assistência social, psicológica e jurídico às mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica.

O veículo ficará estacionado em torno da quadra do bairro Formigueiro, em Penedo, das 10h às 15h. Não é preciso agendamento prévio. O veículo é equipado com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres no atencimento com psicóloga, assistente social ou advogada.

Também estarão disponíveis serviços de saúde como aferição de pressão e teste de glicemia. O Sine e o Detran estarão presentes. Durante o dia será possível solicitar a gratuidade na emissão da segunda via dos seguintes documentos:

- RG

- Certidão de nascimento, casamento ou óbito

- Isenção para celebração de casamento e união estável (para pessoas com renda até dois mil reais)

- Isenção para averbação de certidões

- Declaração de hipossuficiência