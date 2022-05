Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros - Divulgação

Um homem de 40 anos foi baleado no domingo (1º) após se envolver em uma confusão em Itatiaia. O caso aconteceu no bairro Vila Maia. Ele segue internado em estado grave no Hospital Municipal Doutor Manoel Martins de Barros.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados para atender a ocorrência de uma pessoa baleada. Quando chegaram no local, encontraram o homem com um facão na mão e baleado. Ele foi levado para o Hospital Municipal Doutor Manoel Martins de Barros, onde passou por uma cirurgia e está em estado grave.

Durante a apuração sobre o ocorrido, a mulher do suspeito de atirar contra o homem contou à Polícia que a vítima começou a danificar o carro do seu marido após boatos de que ele estava em um relacionamento extraconjugal com a esposa da vítima.

Durante a briga, o homem foi baleado. O suspeito de atirar fugiu. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia como tentativa de homicídio.