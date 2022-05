Frio intenso também causou geada no Parque Nacional - Luiz Aragão/PNI

Frio intenso também causou geada no Parque NacionalLuiz Aragão/PNI

Publicado 18/05/2022 13:52

O Parque Nacional do Itatiaia, no Sul do Estado, registrou na manhã desta quarta-feira (18) a temperatura de -3,2º C. A mínima foi calculada às 6h na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizado na parte alta da reserva.

Mais cedo, às 5h, Resende teve mínima de 8,2⁰C. Esse frio intenso é decorrente da passagem de um ciclone extratropical junto com um deslocamento de uma massa de ar polar muito forte.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), nesta quinta e sexta-feira (19 e 20), nas áreas altas da região das Agulhas Negras, que além de Itatiaia também abrange Visconde de Mauá, em Resende, as mínimas vão variar entre 4⁰C e 8⁰C, enquanto as máximas não devem passar dos 14⁰C.