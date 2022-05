99ª Delegacia de Itatiaia - Divulgação

99ª Delegacia de ItatiaiaDivulgação

Publicado 18/05/2022 18:33

Uma mulher, de 38 anos, foi presa na terça-feira (17) suspeita de envolvimento na morte do companheiro, um trabalhador rural, de 67 anos. O crime teria acontecido entre os dias 27 e 28 de março desse ano no bairro Vila Maia, em Itatiaia. A mulher foi presa quando saia de uma consulta odontológica no bairro Campo Alegre, graças ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O primo dela também é investigado, mas está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima de que o corpo de um homem havia sido enterrado próximo a uma lagoa no bairro Vila Maia. Os agentes foram até o local, mas não encontraram o cadáver. A mulher foi encontrada na casa de parentes no bairro Nova Conquista e confessou o crime.

Segundo ela, durante uma discussão, o primo dela teria ficado revoltado e enforcou o trabalhador rural com um fio. Em seguida, os dois enterraram o corpo. Ela se escondeu na casa de familiares e o primo fugiu para o interior de São Paulo, onde já morava. O cadáver só foi encontrado no dia 31 de março, três dias depois do crime.

Em depoimento, a suspeita também disse que, por conta da diferença de idade entre eles (29 anos), o relacionamento era marcado por ciúmes e violência. Ela contou à polícia que ele não a deixava sair e que era agredida constantemente. A mulher e o primo foram autuados por homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil de Itatiaia procura ainda um outro suspeito.