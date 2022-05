Artesanato - Reprodução internet

Publicado 27/05/2022 17:00

O município de Itatiaia iniciou o cadastramento dos artesãos como parte do Programa de Fortalecimento do Artesanato, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Estado de Cultura.

Os interessados devem ir na Casa da Cultura, situado na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone de contato é (24) 3352 2077.

Além de cadastrar, o programa vai mapear os artesãos de Itatiaia, oferecer um curso de capacitação profissional e realizar uma Feira de Economia Criativa com doação de barracas especialmente desenvolvidas pelo curso de Design da Universidade Estadual.