Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento na região quando foram atacadas a tiros por um grupo de aproximadamente dez homens, apontados pela corporação como integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na localidade.
Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Quatro suspeitos acabaram atingidos durante o confronto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos ou para qual unidade hospitalar foram encaminhados.
Policiais apreendem armas e grande quantidade de drogas
Durante a ocorrência, os militares recolheram três fuzis e duas pistolas, além de 14 carregadores de fuzil e munições. Também foram apreendidas 620 trouxinhas de maconha, 580 pinos de cocaína e 180 pedras de crack, totalizando 1.380 porções de entorpecentes.
Os agentes encontraram ainda quatro rádios comunicadores, equipamentos que, segundo a polícia, estavam com o material apreendido na comunidade.
Delegacia de Homicídios investiga confronto
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação das circunstâncias do confronto. A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica da troca de tiros e as informações apresentadas pelos policiais militares que participaram da operação.
A reportagem tentou obter informações do estado de saúde dos feridos, mas até o momento, não foram divulgados os nomes dos envolvidos, nem informações sobre eventuais prisões relacionadas ao caso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.