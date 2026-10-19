Policiais apreenderam fuzis, pistolas, munição e grande quantidade de drogas após confronto - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam fuzis, pistolas, munição e grande quantidade de drogas após confrontoDivulgação / PMERJ

Publicado 19/10/2026 08:49





Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento na região quando foram atacadas a tiros por um grupo de aproximadamente dez homens, apontados pela corporação como integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na localidade.



Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Quatro suspeitos acabaram atingidos durante o confronto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos ou para qual unidade hospitalar foram encaminhados. Quatro suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares na noite de domingo (18), na comunidade Beira-Rio, em Japeri, na Baixada Fluminense. Durante a ação, agentes do 24º BPM (Queimados) apreenderam três fuzis, duas pistolas, munições e uma grande quantidade de drogas . Os feridos foram socorridos.Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento na região quando foram atacadas a tiros por um grupo de aproximadamente dez homens, apontados pela corporação como integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na localidade.Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Quatro suspeitos acabaram atingidos durante o confronto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos ou para qual unidade hospitalar foram encaminhados.

Policiais apreendem armas e grande quantidade de drogas



Durante a ocorrência, os militares recolheram três fuzis e duas pistolas, além de 14 carregadores de fuzil e munições. Também foram apreendidas 620 trouxinhas de maconha, 580 pinos de cocaína e 180 pedras de crack, totalizando 1.380 porções de entorpecentes.



Os agentes encontraram ainda quatro rádios comunicadores, equipamentos que, segundo a polícia, estavam com o material apreendido na comunidade.

Delegacia de Homicídios investiga confronto



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação das circunstâncias do confronto. A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica da troca de tiros e as informações apresentadas pelos policiais militares que participaram da operação.



A reportagem tentou obter informações do estado de saúde dos feridos, mas até o momento, não foram divulgados os nomes dos envolvidos, nem informações sobre eventuais prisões relacionadas ao caso.