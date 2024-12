Policiais militares que atuaram na prisão - Foto: Divulgação/38 BPM

Policiais militares que atuaram na prisãoFoto: Divulgação/38 BPM

Publicado 26/12/2024 17:40

Levy Gasparian - Nesta quarta-feira (25), a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta em Levy Gasparian e prenderam um homem suspeito de matar um idoso, de 67 anos, no dia 23 de dezembro.

Segundo a polícia, o homem foi identificado pela filha da vítima e por um sobrinho. Em seguida, a delegada de plantão expediu um mandado de prisão e o suspeito foi encontrado escondido em um barraco em área de mata no bairro Fernandes Pinheiro. O acusado foi levado para a 108ª DP e permanece à disposição da Justiça.

Crime

No dia 23 de dezembro, um idoso foi encontrado morto na Rua Helen Pifano, no Centro. A vítima estava com um travesseiro cobrindo o rosto e foi achada pela neta. A casa estava revirada e com a porta aberta. Desde então, a polícia investiga o caso.