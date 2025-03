Material apreendido durante a operação realizada pelo 32° BPM em Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação realizada pelo 32° BPM em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2025 09:25

Macaé - Em uma ação contra o tráfico de drogas, o 32° Batalhão de Polícia Militar realizou, na última terça-feira (25), a prisão de dois suspeitos na comunidade da Linha, em Macaé. A operação, conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) em conjunto com guarnições do Batalhão de Ações com Cães (BAC), resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Durante patrulhamento na região, os policiais identificaram dois homens em atitude suspeita. Um deles trajava bermuda jeans e estava sem camisa, com cabelo descolorido, enquanto o outro vestia blusa preta e bermuda listrada. Ao notarem a presença da equipe, os indivíduos tentaram fugir para o interior da comunidade, abandonando duas carteiras de cigarro que escondiam 17 pedras de crack e cinco pinos de cocaína, além de R$ 395 em dinheiro.

A Polícia Militar montou um cerco tático, conseguindo interceptar os suspeitos do outro lado da favela. Durante a abordagem, os indivíduos resistiram à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los. Após a imobilização, foram levados ao Pronto Socorro Municipal de Imbetiba para avaliação médica e, posteriormente, encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça.

Material apreendido durante a operação realizada pelo 32° BPM na comunidade da Linha, em Macaé.

Editoria: Segurança

