Petroleiros do Norte Fluminense paralisam atividades em protesto contra retrocessos na PetrobrasFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2025 11:51 | Atualizado 26/03/2025 17:28

Macaé - Petroleiros da região Norte Fluminense participam, nesta quarta-feira (26), da Greve Nacional de Advertência, com o objetivo de protestar contra as recentes ações da gestão da Petrobras, liderada por Magda Chambriard. A paralisação, aprovada por ampla maioria em assembleias realizadas entre os dias 15 e 23 de março (94% de adesão), tem como principal reivindicação a reabertura das negociações sobre o Teletrabalho e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Além dos pleitos econômicos, a greve também visa denunciar retrocessos nas condições de trabalho, especialmente no que diz respeito à segurança dos empregados no Sistema Petrobras. Vale destacar que o setor registrou seis fatalidades no final de 2024, o que tem gerado preocupação entre os trabalhadores.

Outros pontos da mobilização incluem o combate ao déficit de pessoal, a exigência de uma retomada segura da produção da Fafen-PR e o fim da precarização dos serviços terceirizados. A diretoria do Sindipetro-NF destaca a gravidade do momento e reforça a importância da união da categoria para enfrentar os desafios impostos pela atual gestão da estatal.

Em nota, a Petrobras informou registrou paralisações de empregados nesta quarta-feira em unidades da companhia em decorrência de movimento grevista. Não há impacto na produção de petróleo e derivados da companhia.

"A empresa respeita o direito de manifestação dos empregados. A Petrobras tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais sobre os ajustes ao modelo híbrido de trabalho, que aumentará de dois para três dias na semana o período de trabalho presencial. A partir de 7 de abril de 2025, todos os empregados devem cumprir três dias de trabalho presencial na semana. Além disso, a companhia apresentou proposta às entidades sindicais de acordo específico de trabalho para pactuar esse ajuste pelo período de dois anos.



Os ajustes mencionados visam atender os grandes desafios que a companhia tem pela frente, alinhados ao seu Plano Estratégico. É importante ressaltar que a Petrobras cumpre os acordos coletivos dos quais é parte e a legislação trabalhista brasileira.



A Petrobras esclarece, ainda, que já vem repondo seu efetivo de trabalhadores, tendo convocado mais de 1.900 novos empregados em 2024. A companhia também já anunciou publicamente que irá contratar 1.780 novos empregados ao longo de 2025, oriundos de concurso público de nível técnico.



Por fim, convém destacar que a Petrobras possui um programa de remuneração variável que contempla, entre outros itens, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A Petrobras negociou com as entidades sindicais um acordo de PLR para o período 2024/2025, que será cumprido integralmente pela companhia".